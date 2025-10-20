Россия
10:34, 20 октября 2025Россия

Военкор обратил внимание на одну особенность ночной атаки ВСУ на Россию

Военкор Котенок: ВСУ значительно снизили интенсивность запусков БПЛА по России
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Stringer / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) значительно снизили интенсивность запусков беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) по территории регионов России. На эту особенность ночной атаки обратил внимание в Telegram российский военный корреспондент Юрий Котенок.

Как отметил журналист, российская система противовоздушной обороны сбила всего семь БПЛА ВСУ, три из которых были уничтожены над Крымом, а два — в небе над Брянской областью.

«О попытках атак на НПЗ не сообщается», — подытожил военкор Котенок.

Ранее экс-вагнеровец с позывным Берсерк предупредил о 30-тысячной армии диверсантов на территории России. По его словам, они могут быть причастны не только к поджогам военкоматов, но и к запуску дронов.

    Все новости