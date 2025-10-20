Военкор обратил внимание на одну особенность ночной атаки ВСУ на Россию

Военкор Котенок: ВСУ значительно снизили интенсивность запусков БПЛА по России

Вооруженные силы Украины (ВСУ) значительно снизили интенсивность запусков беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) по территории регионов России. На эту особенность ночной атаки обратил внимание в Telegram российский военный корреспондент Юрий Котенок.

Как отметил журналист, российская система противовоздушной обороны сбила всего семь БПЛА ВСУ, три из которых были уничтожены над Крымом, а два — в небе над Брянской областью.

«О попытках атак на НПЗ не сообщается», — подытожил военкор Котенок.

Ранее экс-вагнеровец с позывным Берсерк предупредил о 30-тысячной армии диверсантов на территории России. По его словам, они могут быть причастны не только к поджогам военкоматов, но и к запуску дронов.