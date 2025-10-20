Стали известны подробности о боях за Добропольский выступ

Военный эксперт Полетаев: ВС РФ смогут удержать Добропольский выступ

Вооруженные силы России сумели стабилизировать ситуацию в районе Добропольского выступа в ДНР и приступили к укреплению флангов у его основания. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказал военный эксперт Сергей Полетаев.

По словам эксперта, главная задача российского командования сейчас — стабилизировать фланги Добропольского выступа и расширить его основание в направлении Шахово и Софиевки, а также к западу от Новоторецкого и Никаноровки. Пока там продолжаются тяжелые бои.

«Если Шахово и Софиевку удастся удержать, выступ можно будет сохранить и даже использовать для дальнейшего продвижения на север. Под Никаноровкой и Новоторецким, насколько понимаю, ситуация сложнее. "Туман войны" мешает оценить обстановку полностью», — сказал Полетаев.

При этом он отметил, что с начала октября российские войска сумели укрепить позиции у основания выступа и нарастить численность на ключевых участках.

Добропольский выступ — условное название участка подконтрольной России территории в ДНР к северо-востоку от Красноармейской агломерации площадью около 140-150 квадратных километров. Сформировался после прорыва обороны Вооруженных сил Украины в направлении Доброполья в середине августа.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин рассказал, что российские войска заходят на окраины Константиновки. Чиновник уточнил, что армия уже заняла ряд населенных пунктов в предместьях города.