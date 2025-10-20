Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
21:37, 20 октября 2025Культура

Стали известны подробности российского аналога «Оскара»

Михалков: Первая церемония вручения российского «Оскара» состоится в ноябре 2025
Андрей Шеньшаков

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Народный артист России Никита Михалков раскрыл подробности проведения первой церемонии вручения Евразийской кинопремии «Бриллиантовая бабочка», российского аналога «Оскара». Его слова приводит ТАСС.

По словам выдающегося постановщика, первая церемония пройдет уже 27 ноября 2025 года, состоится в московском театре Мастерская «12». Известно, что картина-лауреат премии получит сумму, равную эквиваленту одного миллиона долларов, победители других номинаций получат по 250 тысяч долларов. Примечательно, что награду будут вручать в валюте той страны, где будет проходить церемония.

Среди номинаций премии будут категории «Лучший режиссер», «Лучший сценарий», «Лучший оператор», «Лучший композитор», «Лучший актер», «Лучшая актриса» и другие стандартные номинации, а также приз за «Лучший фильм страны, не входящей в евразийское пространство» и «Приз за вклад в мировой кинематограф».

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин вспомнил, как друг Никиты Михалкова облил его вином.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Военный летчик высказался о безопасности самолета Путина на пути в Венгрию

    Вскрылись новые детали ограбления Лувра

    Тактаров назвал главную проблему жизни в Москве

    Колонна автомобилей американской армии попала в ДТП в Польше

    Трамп рассказал об обсуждении с Путиным одной темы

    Стало известно о «еле ходящем» генерале армии в российском СИЗО

    Украинская разведка сообщила о новых российских бомбах

    Раскрыта цель посещения Зеленским встречи «коалиции желающих» в Лондоне

    На Украине усомнились в Зеленском после его слов о поставках газа

    Войска Мьянмы заняли незаконно удерживавший россиян кол-центр

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости