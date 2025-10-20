Стало известно об обсуждении гарантий безопасности на переговорах Трампа с Зеленским

Reuters: Трамп на переговорах с Зеленским обсуждал гарантии безопасности

Президент США Дональд Трамп на переговорах с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Белом доме обсуждал гарантии безопасности как для Украины, так и для России. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

«Трамп... размышлял о гарантиях безопасности и для Киева, и для Москвы», — отмечает агентство со ссылкой на собеседников, пожелавших остаться анонимными.

Ранее газета Financial Times писала, что встреча Трампа и Зеленского прошла в напряженной атмосфере. По ее информации, призвал украинского коллегу Владимира Зеленского принять условия России и заключить сделку, иначе ему грозит уничтожение. Источники отметили, встреча президентов не раз превращалась в перепалку, при этом Трамп постоянно ругался.

Американский лидер также заявил в интервью Fox News, что ситуация завершится утратой киевскими властями некоторых территорий. Трамп предположил, что президент России Владимир Путин «определенно, что-то заберет».

