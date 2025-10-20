Спорт
22:42, 20 октября 2025Спорт

Тактаров назвал главную проблему жизни в Москве

Боец MMA Олег Тактаров назвал покупку квартиры главной проблемой жизни в Москве
Анастасия Борисова
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Бывший боец смешанного стиля (MMA) и актер Олег Тактаров назвал главную проблему жизни в Москве. Его слова приводит Sport24.

Спортсмен заявил, что в столице России невозможно купить квартиру по адекватной цене. «Людей, которые начинают говорить, что за пределами Москвы или в Москве все плохо, надо по языку горячей варежкой с шипами бить», — посчитал он.

Тактаров — первый россиянин, выигравший турнир UFC. В финале UFC 6 в 1995 году он одолел Дэвида Эббота.

Ранее канадский нападающий московского «Динамо» Седрик Пакетт оценил жизнь в Москве. Хоккеист заявил, что жизнь в столице России похожа на жизнь в Монреале, отметив много мест, где можно прогуляться, а также отличные рестораны.

