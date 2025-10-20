Мир
17:34, 20 октября 2025Мир

Стала известна реакция Трампа на заявления Зеленского в Белом доме

WP: Трамп игнорировал слова Зеленского на встрече в Белом доме
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Президент США Дональд Трамп игнорировал заявления его украинского коллеги Владимира Зеленского в ходе встречи в Белом доме. Об этом пишет газета The Washington Post (WP) со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров.

Как утверждается, в ходе встречи Трамп слушал Зеленского, но никак не реагировал на его слова.

«Это выглядело примерно так: "Нет, ребята, вы не сможете отвоевать обратно никакие территории. Мы ничего не можем сделать, чтобы спасти вас. Вам следует дать еще один шанс дипломатии"», — сказал один из собеседников издания.

Другой опрошенный WP европейский дипломат, знакомый с ходом встречи, назвал ее «беспорядочной» и рассказал, что Трамп вместо обсуждения темы Украины бесконечно говорил о своем недовольстве тем, что он не получил Нобелевскую премию мира.

Ранее газета Financial Times сообщила, что президент США во время напряженной встречи в Белом доме в пятницу призвал украинского коллегу принять условия России. По словам осведомленных источников, встреча Трампа и Зеленского неоднократно превращалась в перепалку, при этом американский лидер постоянно ругался.

