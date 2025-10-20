Россия
Цитаты Жириновского появятся на улицах российских городов

Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Цитаты основателя ЛДПР Владимира Жириновского появятся на улицах российских городов. Об этом рассказал РИА Новости нынешний руководитель партии Леонид Слуцкий.

Это станет одним из элементов празднования 80-летия со дня рождения политика.

По словам Слуцкого, на рекламных щитах появятся «избранные цитаты» Жириновского. О каких именно высказываниях может идти речь, он не уточнил.

После смерти Жириновский стал известен благодаря своим так называемым пророчествам – высказываниям на общественно-политические темы, некоторые из которых сбываются. Так, в сентябре в России напомнили об одном из таких «пророчеств», касающихся российско-польских отношений.

