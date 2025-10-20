Цитаты Жириновского появятся на улицах российских городов

Цитаты Владимира Жириновского появятся на улицах городов России

Цитаты основателя ЛДПР Владимира Жириновского появятся на улицах российских городов. Об этом рассказал РИА Новости нынешний руководитель партии Леонид Слуцкий.

Это станет одним из элементов празднования 80-летия со дня рождения политика.

По словам Слуцкого, на рекламных щитах появятся «избранные цитаты» Жириновского. О каких именно высказываниях может идти речь, он не уточнил.

После смерти Жириновский стал известен благодаря своим так называемым пророчествам – высказываниям на общественно-политические темы, некоторые из которых сбываются. Так, в сентябре в России напомнили об одном из таких «пророчеств», касающихся российско-польских отношений.