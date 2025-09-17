Военэксперт Михайлов напомнил, что Жириновский предсказывал Польше проблемы

Сооснователь ЛДПР Владимир Жириновский предсказывал Польше проблемы в случае обострения отношений с Россией, и это предсказание уже сбывается. Об этом заявил военный эксперт Евгений Михайлов, его слова приводит «Царьград».

Как напомнил Михайлов, Жириновский заявлял, что в случае конфликта пострадают лишь два участника — Украина и Польша. «Польша движется к этому», — увидел он исполнение предсказания.

Также военэксперт заявил, что НАТО уже готовится к возможному конфликту с Россией, в центре которого может оказаться Калининградская область. Из-за этого, по мнению специалиста, российским войскам придется прорубать Сувалкский коридор между Польшей и Литвой, который связал бы Калининград с территорией союзного государства.

Из-за сбывающихся предсказаний Жириновского россияне прозвали политика Вовангой. Он с точностью до двух дней предсказал дату начала спецоперации на Украине, объявление частичной мобилизации, ранее — воссоединение Крыма с Россией, а в 2004 году фразой «ваш будущий президент — негр» — президентство Барака Обамы. Путин отмечал, что прогнозы Жириновского сбываются, так как он строил свои заявления на вдумчивом анализе ситуации.