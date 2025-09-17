Россия
13:10, 17 сентября 2025Россия

В России увидели исполнение предсказания Жириновского о Польше

Военэксперт Михайлов напомнил, что Жириновский предсказывал Польше проблемы
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Сооснователь ЛДПР Владимир Жириновский предсказывал Польше проблемы в случае обострения отношений с Россией, и это предсказание уже сбывается. Об этом заявил военный эксперт Евгений Михайлов, его слова приводит «Царьград».

Как напомнил Михайлов, Жириновский заявлял, что в случае конфликта пострадают лишь два участника — Украина и Польша. «Польша движется к этому», — увидел он исполнение предсказания.

Также военэксперт заявил, что НАТО уже готовится к возможному конфликту с Россией, в центре которого может оказаться Калининградская область. Из-за этого, по мнению специалиста, российским войскам придется прорубать Сувалкский коридор между Польшей и Литвой, который связал бы Калининград с территорией союзного государства.

Материалы по теме:
Вованга. Жириновский предсказал события на Украине и впал в кому. Как он заслужил славу главного пророка современности?
Вованга.Жириновский предсказал события на Украине и впал в кому. Как он заслужил славу главного пророка современности?
26 марта 2022
«Будут страшные события» Жириновский успел сделать предсказания на 2024 год о России, Украине и мире. Чем они удивляют?
«Будут страшные события»Жириновский успел сделать предсказания на 2024 год о России, Украине и мире. Чем они удивляют?
6 апреля 2024
Биография Владимира Жириновского. Как построил карьеру, чем запомнился, за что его любили и ненавидели в России?
Биография Владимира Жириновского.Как построил карьеру, чем запомнился, за что его любили и ненавидели в России?
19 декабря 2024

Из-за сбывающихся предсказаний Жириновского россияне прозвали политика Вовангой. Он с точностью до двух дней предсказал дату начала спецоперации на Украине, объявление частичной мобилизации, ранее — воссоединение Крыма с Россией, а в 2004 году фразой «ваш будущий президент — негр» — президентство Барака Обамы. Путин отмечал, что прогнозы Жириновского сбываются, так как он строил свои заявления на вдумчивом анализе ситуации.

ЖЗЛ
