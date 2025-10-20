Культура
21:19, 20 октября 2025Культура

Уход Боярского со сцены прокомментировали в театре

В театре Ленсовета назвали наглым враньем уход со сцены Михаила Боярского
Андрей Шеньшаков

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

В Театре имени Ленсовета опровергли слухи об уходе со сцены советского и российского актера и певца Михаила Боярского. Об этом сообщает телеканал «Звезда».

Собеседники издания сообщили, что новость о завершении карьеры народным артистом РСФСР — фейк. Как пояснили в учреждении культуры, артист ничего подобного не заявлял, более того, сейчас он задействован в двух постановках и продолжает играть.

«Наглое вранье», — заявили представители театра в разговоре с журналистами.

Ранее стало известно, что жена Михаила Боярского Лариса Луппиан отреагировала на печальные новости о нем.

