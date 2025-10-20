Культура
14:34, 20 октября 2025Культура

Жена Боярского отреагировала на печальные новости о нем

Жена Михаила Боярского Лариса Луппиан заявила, что ее супруг продолжает работать
Андрей Шеньшаков
Лариса Луппиан и Михааил Боярский

Лариса Луппиан и Михааил Боярский. Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Художественный руководитель Театра имени Ленсовета Лариса Луппиан, жена Михаила Боярского, прокомментировала новости о его уходе со сцены. Ее слова передает ТАСС.

По словам Луппиан, ее супруг продолжает играть в театре, а также озвучивает мультфильмы и снимается в кино.

«30-го числа у него спектакль, а на днях он проводил встречу со зрителями. Снимается в кино, озвучивает мультфильмы, играет в театре. Сейчас в двух спектаклях. Не знаю, откуда такие слухи взялись», — сообщила Лариса.

Ранее ряд СМИ сообщил, что народный артист России Михаил Боярский заявил о завершении карьеры в театре.

