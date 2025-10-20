Жена Боярского отреагировала на печальные новости о нем

Художественный руководитель Театра имени Ленсовета Лариса Луппиан, жена Михаила Боярского, прокомментировала новости о его уходе со сцены. Ее слова передает ТАСС.
По словам Луппиан, ее супруг продолжает играть в театре, а также озвучивает мультфильмы и снимается в кино.
«30-го числа у него спектакль, а на днях он проводил встречу со зрителями. Снимается в кино, озвучивает мультфильмы, играет в театре. Сейчас в двух спектаклях. Не знаю, откуда такие слухи взялись», — сообщила Лариса.
Ранее ряд СМИ сообщил, что народный артист России Михаил Боярский заявил о завершении карьеры в театре.