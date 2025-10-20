Мир
12:18, 20 октября 2025Мир

Уиткофф рассказал о тренде на заключение мирных соглашений

Уиткофф: Заключение мирного соглашения становится заразительным
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Сергей Булкин / РИА Новости

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф рассказал о тренде на заключение мирных договоров. Об этом сообщает CBS News.

Как отмечает издание, во время интервью программе 60 Minutes спецпосланник выразил оптимизм относительно того, что соглашение между Израилем и сектором Газа придало Белому дому импульс. Он также отметил, что несколько других стран надеются на то, что администрация президента США Дональда Трампа выступит посредником в установлении мира.

«Заключение мирного соглашения становится заразительным. Люди хотят это делать», — сказал он.

Уточняется, что сейчас Уиткофф работает над прекращением конфликта на Украине. По его словам, Иран также стремится к заключению мирного соглашения.

Ранее американский вице-президент Джей Ди Вэнс заявил, что администрация Трампа продолжит работать над достижением мира в конфликте на Украине. Он уточнил, что Вашингтон будет этим заниматься, даже если это займет месяцы или больше.

