14:51, 20 октября 2025Мир

В Австрии заявили об утрате Веной статуса международной площадки для диалога

Глава АПС Хафенекер: Вена утратила роль площадки для международного диалога
Анжелика Бережная
Анжелика Бережная (Редактор)

Фото: Lisa Leutner / Reuters

Вена утратила статус площадки для международного диалога из-за одностороннего курса и показательной отреченности австрийского правительства от настоящего нейтралитета. Об этом заявил генеральный секретарь Австрийской партии свободы (АПС, нем. FPÖ) Кристиан Хафенекер.

Политик поздравил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана с инициативой провести в Будапеште встречу президента России Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом. «Венгрия тем самым демонстрирует, что ведет самостоятельную, суверенную и миролюбивую внешнюю политику, в полном противовесе политике "коалиции неудачников" у нас в Австрии», — приводятся в релизе АПС слова главы партии.

16 октября состоялся двухчасовой разговор Путина и Трампа. По словам главы Белого дома, в ходе диалога был достигнут «большой прогресс».

Лидеры договорились провести личную встречу в Будапеште. По словам премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, она пройдет через две недели.

