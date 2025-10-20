В ЕС раскрыли последствия отказа от расширения

Politico: Отказ ЕС от расширения приведет к потере международных позиций

Отказ Европейского союза (ЕС) от расширения приведет к потере позиций на международной арене, Брюсселю нужно действовать быстрее и эффективнее. Об этом в разговоре с Politico заявила министр по делам Европы Клаудия Плакольм.

Европейская чиновница призвала Евросоюз сократить бюрократические процессы в области расширения объединения. «Если ЕС не активизирует свою игру, мы уступим позиции третьим лицам, которые уже ждут возможности занять наше место», — подчеркнула Плакольм.

Ранее политолог Александр Асафов в разговоре с «Лентой.ру» заявил, что шансы стран-кандидатов на вступление в ЕС в среднесрочной перспективе невысоки. «Говорят о том, что у Черногории есть какие-то шансы, о Сербии с ее проблемами, в том числе и с тем, что растет большое количество евроскептиков внутри страны, говорят неуверенно, Албания и Северная Македония — это криминал, коррупция, наркотрафик и прочие вопросы, которые не удалось решить», — пояснил эксперт. Он отметил, что вступление стран-кандидатов может обсуждаться, но путь в объединение у них всех может быть достаточно длительным.