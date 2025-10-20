Мир
01:08, 20 октября 2025Мир

В Евросоюзе обсудят 19-й пакет санкций против России

Главы МИД ЕС в понедельник обсудят в Люксембурге 19-й пакет санкций против РФ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Unsplash

Согласование 19-го по счету пакета санкций против России, а также военную и финансовую поддержку Киева обсудят главы МИД стран Евросоюза на встрече в Люксембурге в понедельник, 20 октября. Об этом сообщает РИА Новости.

Евросоюз обсуждал новые меры против Москвы еще в августе, однако согласование инициативы замедлилось из-за позиции Венгрии и Словакии.

«Совет ЕС обсудит усиление давления на Россию, включая 19-й пакет санкций, меры по пресечению деятельности теневого флота и противодействию гибридной деятельности России», — подчеркивается в повестке заседания.

Ранее стало известно, что утвердить 19-й пакет санкций в отношении России странам ЕС мешают разногласия. До этого страны ЕС договорились о прекращении импорта российских нефти и газа к 2028 году.

    Все новости