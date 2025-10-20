В Гонконге грузовой самолет выкатился за пределы взлетной полосы и съехал в воду

В Гонконге грузовой самолет выкатился за пределы взлетной полосы и съехал в воду, об этом сообщает Reuters.

Взлетно-посадочную полосу временно закрыли. По предварительным данным, один человек пропал. Позднее издание South China Morning Post со ссылкой на полицию уточнило, что жертвами происшествия стали два человека.

Грузовой самолет, следовавший рейсом из Дубая, столкнул в воду транспортное средство, в котором находились двое. Четверо членов экипажа не пострадали.

Ранее самолет Boeing 737 MAX с 140 пассажирами на борту, выполнявший маршрут из Денвера в Лос-Анджелес, получил повреждения на высоте 11 тысяч метров. У него разбилось лобовое стекло, пилот был ранен.