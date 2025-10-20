Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
07:41, 20 октября 2025Путешествия

В Гонконге грузовой самолет выкатился за пределы взлетной полосы и съехал в воду

Reuters: В Гонконге грузовой самолет выкатился за пределы взлетной полосы
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

В Гонконге грузовой самолет выкатился за пределы взлетной полосы и съехал в воду, об этом сообщает Reuters.

Взлетно-посадочную полосу временно закрыли. По предварительным данным, один человек пропал. Позднее издание South China Morning Post со ссылкой на полицию уточнило, что жертвами происшествия стали два человека.

Грузовой самолет, следовавший рейсом из Дубая, столкнул в воду транспортное средство, в котором находились двое. Четверо членов экипажа не пострадали.

Ранее самолет Boeing 737 MAX с 140 пассажирами на борту, выполнявший маршрут из Денвера в Лос-Анджелес, получил повреждения на высоте 11 тысяч метров. У него разбилось лобовое стекло, пилот был ранен.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыто предложение Трампа Зеленскому по территориям

    Каллас в трех словах высказалась о встрече Путина и Трампа в Будапеште

    Тревел-блогерша назвала пугающие немцев привычки российских девушек

    «Самая сексуальная в мире хоккеистка» показала грудь без бюстгальтера

    Боец рассказал об уничтожении опорников ВСУ при помощи телефона

    Apple признала iPhone Air провалом

    Раскрыто предупреждение Трампа Зеленскому о судьбе Украины

    Поставки китайского пива в Россию взлетели

    Стало известно о происхождении наемников ВСУ

    В российском регионе девятиклассница выпала из окна школы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости