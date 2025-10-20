В Госдуме поддержали идею учитывать мнение отца при аборте

В Госдуме поддержали идею РПЦ о праве голоса отца при аборте

В Госдуме поддержали идею о праве голоса отца при принятии решения об аборте. Инициатива учитывать мнение отца еще не рожденного ребенка ранее была высказана в Русской православной церкви (РПЦ), передает ТАСС.

«Совершенно верно и правильно предложено это изменение в нашем законодательстве», — обозначил депутат Дмитрий Певцов.

По мнению парламентария, оба родителя должны отвечать за ребенка как при его жизни, так и на этапе вынашивания плода — сразу после зачатия. «Потому что это уже живое существо и оно имеет право на защиту от обоих родителей. И как они несут ответственность по жизни, так они и должны нести ответственность до рождения», — заключил он.

Ранее представитель РПЦ, протоиерей Андрей Ткачев заявил об отсутствии у россиянок прав на эмбрионы внутри них. По его мнению, делать аборт нельзя, потому что женщина не знает, кто может родиться — «возможно, великий человек».