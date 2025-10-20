Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:25, 20 октября 2025Россия

В Госдуме поддержали идею учитывать мнение отца при аборте

В Госдуме поддержали идею РПЦ о праве голоса отца при аборте
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Global Look Press

В Госдуме поддержали идею о праве голоса отца при принятии решения об аборте. Инициатива учитывать мнение отца еще не рожденного ребенка ранее была высказана в Русской православной церкви (РПЦ), передает ТАСС.

«Совершенно верно и правильно предложено это изменение в нашем законодательстве», — обозначил депутат Дмитрий Певцов.

По мнению парламентария, оба родителя должны отвечать за ребенка как при его жизни, так и на этапе вынашивания плода — сразу после зачатия. «Потому что это уже живое существо и оно имеет право на защиту от обоих родителей. И как они несут ответственность по жизни, так они и должны нести ответственность до рождения», — заключил он.

Ранее представитель РПЦ, протоиерей Андрей Ткачев заявил об отсутствии у россиянок прав на эмбрионы внутри них. По его мнению, делать аборт нельзя, потому что женщина не знает, кто может родиться — «возможно, великий человек».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыто предложение Трампа Зеленскому по территориям

    Каллас в трех словах высказалась о встрече Путина и Трампа в Будапеште

    Тревел-блогерша назвала пугающие немцев привычки российских девушек

    «Самая сексуальная в мире хоккеистка» показала грудь без бюстгальтера

    Боец рассказал об уничтожении опорников ВСУ при помощи телефона

    Apple признала iPhone Air провалом

    Раскрыто предупреждение Трампа Зеленскому о судьбе Украины

    Поставки китайского пива в Россию взлетели

    Стало известно о происхождении наемников ВСУ

    В российском регионе девятиклассница выпала из окна школы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости