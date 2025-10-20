Бывший СССР
13:48, 20 октября 2025Бывший СССР

В Кремле ответили на вопрос о планах России по обмену территориями с Украиной

Песков отказался комментировать сообщения о планах РФ по обмену территориями
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Sputnik / Gavriil Grigorov / Pool / Reuters

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отказался комментировать сообщения прессы, согласно которым в ходе переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа лидеры обсуждали планы Москвы по обмену территориями с Киевом. Об этом сообщает ТАСС.

«Всю информацию, которую мы хотели дать об этом телефонном разговоре, мы дали», — заявил пресс-секретарь российского лидера.

Телефонный разговор президентов России и США состоялся 16 октября. По итогам беседы была анонсирована встреча двух лидеров в Будапеште.

В ходе брифинга Песков также заявил, что исходящие от властей Украины заявления полны противоречий. По его словам, заявления украинских властей не способствуют урегулированию конфликта.

