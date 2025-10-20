Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
00:13, 20 октября 2025Бывший СССР

В Одессе произошли взрывы

В Одессе на фоне воздушной тревоги произошли взрывы
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

В Одессе на фоне воздушной тревоги произошли взрывы, об этом сообщает местный канал «Типичная Одесса».

По его информации, было несколько прилетов, в воздухе над Одесской областью зафиксированы российские ударные дроны «Герань».

Канал публикует кадры пожаров, в нескольких районах города, а также в Южном Одесской области видны поднимающиеся столбы дыма.

Местные паблики также сообщают о взрывах в Черниговской, Днепропетровской областях и в подконтрольном Украине Славянске.

Ранее стало известно, что Украина большую часть зимы может провести без энергетики. Как рассказал представитель одной из украинских госэнергокомпаний, возможен сценарий, при котором электричество будет поставляться по два часа, после чего будет четырехчасовой перерыв.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Захарова раскрыла подробности о подготовке встречи Путина и Трампа

    Шойгу заявил об отсутствии границ в географии

    В Павлограде прозвучал взрыв

    Шойгу призвал не называть Донбасс и Новороссию новыми регионами из-за их истории

    В Евросоюзе обсудят 19-й пакет санкций против России

    53-летняя Кармен Электра восхитила фанатов фигурой в откровенном корсете

    Депутаты Госдумы предложили предоставить дополнительный отпуск отцам новорожденных детей

    Карасин заявил о новом импульсе для украинского урегулирования

    В России захотели увеличить не облагаемую налогом сумму подарков

    Мужчина год притворялся больным на работе и открыл за это время два ресторана

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости