В Одессе произошли взрывы

В Одессе на фоне воздушной тревоги произошли взрывы

В Одессе на фоне воздушной тревоги произошли взрывы, об этом сообщает местный канал «Типичная Одесса».

По его информации, было несколько прилетов, в воздухе над Одесской областью зафиксированы российские ударные дроны «Герань».

Канал публикует кадры пожаров, в нескольких районах города, а также в Южном Одесской области видны поднимающиеся столбы дыма.

Местные паблики также сообщают о взрывах в Черниговской, Днепропетровской областях и в подконтрольном Украине Славянске.

Ранее стало известно, что Украина большую часть зимы может провести без энергетики. Как рассказал представитель одной из украинских госэнергокомпаний, возможен сценарий, при котором электричество будет поставляться по два часа, после чего будет четырехчасовой перерыв.

