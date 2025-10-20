В Петербурге мужчина избил таксиста из-за отказа везти его семью и попал на видео

В Петербурге пассажир избил таксиста, мужчина был пьян

В Петербурге мужчина избил таксиста из-за отказа везти его семью. Видеозапись с установленной в салоне камеры опубликовал Telegram-канал «Происшествия | 112».

На записи сидящий на переднем сиденье пассажир интересуется у водителя, действительно ли тот отказывается совершить поездку. «Мы поедем домой, или мне выйти?» — задает он вопрос. Получив отрицательный ответ и узнав об отмене заказа, россиянин набрасывается на водителя. В это время раздается испуганный женский голос и детский крик.

По данным канала, причиной нападения стало то, что, по мнению мужчины, водитель разговаривал с ним грубым тоном.

Ранее в Дагестане коллегу петербургского таксиста посадили на бутылку. Жители республики сделали это в воспитательных целях после того как узнали, что водитель настойчиво оказывал знаки внимания замужней пассажирке. Россиянину назначили встречу под предлогом свидания в квартире — там его ожидали несколько мужчин.