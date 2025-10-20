Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:24, 20 октября 2025Россия

В Петербурге мужчина избил таксиста из-за отказа везти его семью и попал на видео

В Петербурге пассажир избил таксиста, мужчина был пьян
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Петербурге мужчина избил таксиста из-за отказа везти его семью. Видеозапись с установленной в салоне камеры опубликовал Telegram-канал «Происшествия | 112».

На записи сидящий на переднем сиденье пассажир интересуется у водителя, действительно ли тот отказывается совершить поездку. «Мы поедем домой, или мне выйти?» — задает он вопрос. Получив отрицательный ответ и узнав об отмене заказа, россиянин набрасывается на водителя. В это время раздается испуганный женский голос и детский крик.

По данным канала, причиной нападения стало то, что, по мнению мужчины, водитель разговаривал с ним грубым тоном.

Ранее в Дагестане коллегу петербургского таксиста посадили на бутылку. Жители республики сделали это в воспитательных целях после того как узнали, что водитель настойчиво оказывал знаки внимания замужней пассажирке. Россиянину назначили встречу под предлогом свидания в квартире — там его ожидали несколько мужчин.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Кто-то ей поручал это говорить?» Захарова ответила Каллас, которой неприятна встреча Путина и Трампа на территории ЕС

    Киркоров вступился за раскритикованный Собчак стиль Баскова

    Доктор Мясников назвал первое правило здорового кишечника

    В Госдуме увидели шанс для возвращения российских спортсменов на международные турниры

    Потомки Наполеона расстроились из-за украденных из Лувра фамильных украшений

    Россиянам назвали места с квартирами за сотню тысяч рублей

    Один из участников нападения с ножом на росгвардейца попал в руки правоохранителей

    В Кремле отвергли идею Трампа заморозить линию фронта

    Российский студент выиграл в международной олимпиаде

    Обвиняемый в хищении при строительстве обороны на российской границе сделал заявление

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости