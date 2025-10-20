В России отреагировали на возможное вступление Украины в ЕС по новым правилам

Депутат Чепа: Вступление Украины в ЕС не принесет больших изменений

Принятие Украины в Европейский союз (ЕС) по новым правилам членства, если такие будут приняты, не сильно изменит ситуацию, считает первый заместитель председателя комитета Годумы по международным делам Алексей Чепа. В разговоре с «Лентой.ру» он отметил, что вступление в ЕС — это внутреннее дело Украины.

«Это усеченный вариант вступления. Ребята, вы с нами, мы с вами, мы вас видим, мы вас поддерживаем, но, пожалуйста, будьте пока второго сорта людьми», — объяснил Чепа.

Ранее издание Politico со ссылкой на европейских чиновников сообщало о том, что в ЕС обсуждается изменение правил членства в объединении, чтобы ускорить прием Украины. Как утверждается, новые правила в случае их принятия позволят государствам присоединяться к ЕС без полноценного права голоса. По словам источников издания, предложение в настоящий момент находится на ранней стадии разработки и должно быть одобрено всеми странами блока.

Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Тарас Качка заявил, что Киев надеется при определенных обстоятельствах добиться прорыва в вопросе вступления в ЕС уже в декабре.