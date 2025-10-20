Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:35, 20 октября 2025РоссияЭксклюзив

В России отреагировали на возможное вступление Украины в ЕС по новым правилам

Депутат Чепа: Вступление Украины в ЕС не принесет больших изменений
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Принятие Украины в Европейский союз (ЕС) по новым правилам членства, если такие будут приняты, не сильно изменит ситуацию, считает первый заместитель председателя комитета Годумы по международным делам Алексей Чепа. В разговоре с «Лентой.ру» он отметил, что вступление в ЕС — это внутреннее дело Украины.

«Это усеченный вариант вступления. Ребята, вы с нами, мы с вами, мы вас видим, мы вас поддерживаем, но, пожалуйста, будьте пока второго сорта людьми», — объяснил Чепа.

Ранее издание Politico со ссылкой на европейских чиновников сообщало о том, что в ЕС обсуждается изменение правил членства в объединении, чтобы ускорить прием Украины. Как утверждается, новые правила в случае их принятия позволят государствам присоединяться к ЕС без полноценного права голоса. По словам источников издания, предложение в настоящий момент находится на ранней стадии разработки и должно быть одобрено всеми странами блока.

Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Тарас Качка заявил, что Киев надеется при определенных обстоятельствах добиться прорыва в вопросе вступления в ЕС уже в декабре.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский заявил о возможном окончании конфликта на Украине

    Боец СВО 12 дней нес на себе тело сослуживца из-за данного его матери обещания

    Российский авторынок впервые за 39 недель вышел в плюс

    В российском городе ремонтник устроил дебош в квартире из-за своей плохой работы

    Способность Трампа заставить Зеленского принять условия России оценили

    Президент Венгрии заявил о гордости из-за встречи Путина Трампа

    Раскрыты подробности о выкатившемся за пределы полосы в Пулково самолете AZAL

    Очистные сооружения в российском городе вызвали вопросы у ФСБ

    В Кремле ответили на вопрос о планах России по обмену территориями с Украиной

    Названо число контактировавших с отравившимися россиянами лиц

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости