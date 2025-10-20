В России рассказали о фундаментальной развязке конфликта на Украине

России нужна фундаментальная развязка конфликта на Украине. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает ТАСС.

«Мы говорили о первопричинах конфликта не для затягивания его, а как раз для того, чтобы эта развязка была фундаментальной, чтобы она была долгосрочной и гарантировала бы мир», — рассказала дипломат.

Она также отметила, что о таком векторе говорили и президент России Владимир Путин, и министр иностранных дел Сергей Лавров. Путь, которым идет Россия, отметила Захарова, был связан со стремлением Москвы к мирному урегулированию.

Ранее Захарова обвинила Европейский союз в эскалации конфликта на Украине, подчеркнув, что там стремятся сорвать любые мирные действия по урегулированию. В особенности, отметила дипломат, это заметно перед предстоящей встречей Путина с президентом США Дональдом Трампом.