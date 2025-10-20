Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
09:23, 20 октября 2025Бывший СССР

В России рассказали о фундаментальной развязке конфликта на Украине

Захарова: России нужна фундаментальная развязка конфликта на Украине
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

России нужна фундаментальная развязка конфликта на Украине. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает ТАСС.

«Мы говорили о первопричинах конфликта не для затягивания его, а как раз для того, чтобы эта развязка была фундаментальной, чтобы она была долгосрочной и гарантировала бы мир», — рассказала дипломат.

Она также отметила, что о таком векторе говорили и президент России Владимир Путин, и министр иностранных дел Сергей Лавров. Путь, которым идет Россия, отметила Захарова, был связан со стремлением Москвы к мирному урегулированию.

Ранее Захарова обвинила Европейский союз в эскалации конфликта на Украине, подчеркнув, что там стремятся сорвать любые мирные действия по урегулированию. В особенности, отметила дипломат, это заметно перед предстоящей встречей Путина с президентом США Дональдом Трампом.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Армия России начала заход на границы ключевого для ВСУ города

    Раскрыты детали нападений неонацистов из «Чистой Крови» на геев и иностранцев в России

    Россиянки исписали несколько домов рекламой и поплатились

    Российский суд поделил имущество и бизнес между супругами в Таиланде

    ВС России прорвали многоуровневую сеть укреплений ВСУ в ДНР

    Появились подробности о драке подростка с учителем в российской школе

    Раскрыт гонорар киллеров за покушение на Маргариту Симоньян

    Бортпроводник выпил перед рейсом полторы бутылки шампанского и напал на начальника

    Россияне пробились в финал четырех видов на чемпионате мира по спортивной гимнастике

    Россияне высказались о материальной помощи родителям

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости