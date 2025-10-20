Мир
08:30, 20 октября 2025Мир

Захарова обвинила Евросоюз в эскалации конфликта на Украине

Захарова: ЕС хочет сорвать действия по Украине перед встречей Путина и Трампа
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Путин и Дональд Трамп

Владимир Путин и Дональд Трамп. Фото: Reuters

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в Евросоюзе начали совершать «активные подрывные усилия» перед встречей президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Ее слова приводит ТАСС.

Захарова обвинила Евросоюз в эскалации конфликта на Украине и подчеркнула, что в объединении стремятся сорвать любые мирные действия по урегулированию.

«Очевидно, что они делают все для эскалации конфликта, как они это делали в 2022 году, срывая мирные переговоры, о которых просил киевский режим, которым дала возможность состояться наша страна», — сказала она.

Ранее Захарова прокомментировала встречу президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского. По ее мнению, Зеленский находится на приводном ремне у Брюсселя.

16 октября Путин и Трамп провели двухчасовой разговор. В ходе диалога стороны достигли «большого прогресса», заявил американский лидер. Трамп также рассказал о будущей встрече с российским коллегой: она планируется в Будапеште.

