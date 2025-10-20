Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:39, 20 октября 2025Россия

В России ребенок проглотил острый шип и попал в больницу

Во Владивостоке школьник проглотил острый шип, его доставили в больницу
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Дмитрий Лекай / Коммерсантъ

Во Владивостоке ребенок проглотил острый шип и попал в больницу. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

В медицинское учреждение попал 10-летний мальчик. Шип он проглотил случайно по время игры. О случившемся он рассказал родителям только на третий день.

Хирургам удалось достать инородное тело с помощью эндоскопа. Мальчик уже идет на поправку, отмечает канал.

Ранее в Екатеринбурге пятилетняя девочка проглотила магнитные шарики. В ее кишечнике магниты соединились через стенки, ребенку потребовалась госпитализация.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский заявил о возможном окончании конфликта на Украине

    Боец СВО 12 дней нес на себе тело сослуживца из-за данного его матери обещания

    Российский авторынок впервые за 39 недель вышел в плюс

    В российском городе ремонтник устроил дебош в квартире из-за своей плохой работы

    Способность Трампа заставить Зеленского принять условия России оценили

    Президент Венгрии заявил о гордости из-за встречи Путина Трампа

    Раскрыты подробности о выкатившемся за пределы полосы в Пулково самолете AZAL

    Очистные сооружения в российском городе вызвали вопросы у ФСБ

    В Кремле ответили на вопрос о планах России по обмену территориями с Украиной

    Названо число контактировавших с отравившимися россиянами лиц

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости