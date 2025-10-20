В России ребенок проглотил острый шип и попал в больницу

Во Владивостоке школьник проглотил острый шип, его доставили в больницу

Во Владивостоке ребенок проглотил острый шип и попал в больницу. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

В медицинское учреждение попал 10-летний мальчик. Шип он проглотил случайно по время игры. О случившемся он рассказал родителям только на третий день.

Хирургам удалось достать инородное тело с помощью эндоскопа. Мальчик уже идет на поправку, отмечает канал.

Ранее в Екатеринбурге пятилетняя девочка проглотила магнитные шарики. В ее кишечнике магниты соединились через стенки, ребенку потребовалась госпитализация.