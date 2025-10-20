В российском детском саду ребенку разбили голову за рык

Под Челябинском в детском саду ребенку разбили голову за рык

Под Челябинском в детском саду ребенку разбили голову. Об этом сообщает Telegram-канал «Челябинск, который смог | Ura.ru».

По словам матери пострадавшего ребенка, его ударила медик — некая баба Галя. Гнев женщины вызвало то, что мальчик решил порычать как тигр. Разозлившаяся работница толкнула его, в результате чего ребенок ударился головой о лавку.

На возмущение родителей заведующая заявила, что травмы, полученные мальчиком, несерьезные. С журналистами в дошкольном учреждении общаться отказались.

Ранее стало известно о школьном учителе из Бурятии, который подрался с подростком. После инцидента мужчину временно отстранили от работы, начата служебная проверка.