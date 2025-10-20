Моя страна
В «злом городе» России появились защитники

В российском городе установили памятник «Непокоренный Козельск»
Защитников Козельска теперь можно увидеть у храма в честь Сошествия Святого духа в городе. Памятник «Непокоренный Козельск» открыли накануне, о чем сообщила исполняющая обязанности Козельского муниципального округа Елена Слабова.

Главные фигуры монумента — князь Василий с щитом, на котором изображен герб города, женщина, олицетворяющая силу и мудрость, а также воин, представляющий собой отвагу и готовность пожертвовать собой ради свободы. Кроме того, на памятнике есть фигура монаха — духовная опора и «символ надежды в самые темные времена».

«Вместе они — единое сердце великого "злого города", нашего Козельска», — отметила Слабова.

Как уточняет «Российская газета», «злым городом» Козельск прозвал Батый, взбешенный неслыханным сопротивлением жителей во время попытки осады города его войском. Жители Козельска в 1238 году отказались сдавать город монголам, какое-то время успешно обороняясь. В конце концов Батый собрал у стен Козельска все свое войско и через три дня город пал, утонув в крови — из-за дачи монголам отпора было решено не щадить никого, включая 12-летнего князя Василия, который изображен на памятнике.

Ранее сообщалось, что власти Волгограда не собираются избавляться от скульптуры в виде сапога Иосифа Сталина, которую установил в городе один из активистов.

