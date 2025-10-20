Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
07:56, 20 октября 2025Силовые структуры

Верховный суд России оставил без изменений приговор чиновнику-экстремисту

ВС РФ оставил в силе приговор экс-главы отдела администрации Перми Галэта
Варвара Митина (редактор)

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

Кассационная инстанция Верховного суда (ВС) России оставила в силе приговор бывшего главы отдела анализа и прогнозирования департамента макроэкономики администрации Перми Антона Галэте (внесен в перечень террористов и экстремистов). Об этом пишет properm.ru.

Мужчина хотел обжаловать свой приговор, но его оставили без изменений.

Весной 2024 года Центральный военный суд Екатеринбурга приговорил экс-чиновника к 12 годам лишения свободы. Его признали виновным по пяти статьям, среди которых 30, 275 УК РФ («Покушение на госизмену»). По версии следствия, мужчина начал переписываться с куратором из Украины и планировать с ним теракты на Пермском пороховом заводе и в здании УМВД по городу.

Ранее в Брянской области мужчину приговорили к 12 годам за госизмену.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыто предложение Трампа Зеленскому по территориям

    Каллас в трех словах высказалась о встрече Путина и Трампа в Будапеште

    Тревел-блогерша назвала пугающие немцев привычки российских девушек

    «Самая сексуальная в мире хоккеистка» показала грудь без бюстгальтера

    Боец рассказал об уничтожении опорников ВСУ при помощи телефона

    Apple признала iPhone Air провалом

    Раскрыто предупреждение Трампа Зеленскому о судьбе Украины

    Поставки китайского пива в Россию взлетели

    Стало известно о происхождении наемников ВСУ

    В российском регионе девятиклассница выпала из окна школы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости