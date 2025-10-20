Верховный суд России оставил без изменений приговор чиновнику-экстремисту

ВС РФ оставил в силе приговор экс-главы отдела администрации Перми Галэта

Кассационная инстанция Верховного суда (ВС) России оставила в силе приговор бывшего главы отдела анализа и прогнозирования департамента макроэкономики администрации Перми Антона Галэте (внесен в перечень террористов и экстремистов). Об этом пишет properm.ru.

Мужчина хотел обжаловать свой приговор, но его оставили без изменений.

Весной 2024 года Центральный военный суд Екатеринбурга приговорил экс-чиновника к 12 годам лишения свободы. Его признали виновным по пяти статьям, среди которых 30, 275 УК РФ («Покушение на госизмену»). По версии следствия, мужчина начал переписываться с куратором из Украины и планировать с ним теракты на Пермском пороховом заводе и в здании УМВД по городу.

