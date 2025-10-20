Россия
16:45, 20 октября 2025Россия

Володин заявил о приоритетном порядке рассмотрения одного законопроекта

Володин: Госдума приоритетно рассмотрит проект об усилении наказаний за диверсии
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Госдума приоритетно рассмотрит законопроект об усилении наказаний за диверсии. Об этом заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин, чьи слова приводятся на сайте Думы.

«Законопроект рассмотрим в приоритетном порядке», — сказал он.

По его словам, речь идет об обеспечении безопасности граждан и государства в условиях специальной военной операции. Володин также подчеркнул, что соавторами проекта стали депутаты всех фракций, что говорит об одинаковом понимании необходимости усиления защиты страны.

20 октября в Госдуму внесли проект о снижении возраста наступления ответственности за совершение диверсий до 14 лет. Документ также предлагает внести изменения в ряд законов, ужесточив ответственность за диверсии. Депутат Василий Пискарев указал, что законопроект также призван защитить детей и подростков от вербовки в деструктивные сети. Снижение возраста ответственности будет иметь важное профилактическое значение, считает парламентарий.

