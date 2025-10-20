Володин заявил о приоритетном порядке рассмотрения одного законопроекта

Володин: Госдума приоритетно рассмотрит проект об усилении наказаний за диверсии

Госдума приоритетно рассмотрит законопроект об усилении наказаний за диверсии. Об этом заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин, чьи слова приводятся на сайте Думы.

«Законопроект рассмотрим в приоритетном порядке», — сказал он.

По его словам, речь идет об обеспечении безопасности граждан и государства в условиях специальной военной операции. Володин также подчеркнул, что соавторами проекта стали депутаты всех фракций, что говорит об одинаковом понимании необходимости усиления защиты страны.

20 октября в Госдуму внесли проект о снижении возраста наступления ответственности за совершение диверсий до 14 лет. Документ также предлагает внести изменения в ряд законов, ужесточив ответственность за диверсии. Депутат Василий Пискарев указал, что законопроект также призван защитить детей и подростков от вербовки в деструктивные сети. Снижение возраста ответственности будет иметь важное профилактическое значение, считает парламентарий.