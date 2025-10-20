Важное обновление Windows стало доступно всем

Microsoft открыла доступ к обновлению Windows 11 25H2 для всех желающих

Корпорация Microsoft заявила, что крупное обновление Windows 11 25H2 стало доступно всем желающим. На это обратило внимание издание Windows Latest.

Важное номерное обновление 25H2 появилось в начале октября, но его распространяли постепенно, чтобы эффективно находить и исправлять сбои и ошибки. В конце месяца апдейт стал доступен всем пользователям актуальной операционной системы (ОС) от Microsoft.

Инженеры компании уточнили, что скачать новую версию смогут все, кто включил соответствующие настройки — параметр «Получать последние обновления сразу после их появления». В ручном режиме обновление смогут установить администраторы корпоративных сетей и специальных версий Windows 11. Журналисты предупредили, что в скором времени Microsoft начнет разворачивать и устанавливать обновление принудительно, как она делает со всеми крупными апдейтами.

В Microsoft называют 25H2 масштабным обновлением, однако специалисты Windows Latest заявили, что оно не содержит никаких важных изменений. Авторы объяснили, что Microsoft, по сути, собрала все маленькие обновления и патчи, которые выходили ранее, в один апдейт, и выпустила его под названием 25H2.

В конце октября корпорация Microsoft признала, что после обновления Windows 11 могут перестать работать клавиатура и мышь. Проблема возникает в момент, когда компьютер переходит в режим восстановления.