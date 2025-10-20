Наука и техника
15:40, 20 октября 2025Наука и техника

Важное обновление Windows стало доступно всем

Microsoft открыла доступ к обновлению Windows 11 25H2 для всех желающих
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: pvproductions / Freepik

Корпорация Microsoft заявила, что крупное обновление Windows 11 25H2 стало доступно всем желающим. На это обратило внимание издание Windows Latest.

Важное номерное обновление 25H2 появилось в начале октября, но его распространяли постепенно, чтобы эффективно находить и исправлять сбои и ошибки. В конце месяца апдейт стал доступен всем пользователям актуальной операционной системы (ОС) от Microsoft.

Инженеры компании уточнили, что скачать новую версию смогут все, кто включил соответствующие настройки — параметр «Получать последние обновления сразу после их появления». В ручном режиме обновление смогут установить администраторы корпоративных сетей и специальных версий Windows 11. Журналисты предупредили, что в скором времени Microsoft начнет разворачивать и устанавливать обновление принудительно, как она делает со всеми крупными апдейтами.

В Microsoft называют 25H2 масштабным обновлением, однако специалисты Windows Latest заявили, что оно не содержит никаких важных изменений. Авторы объяснили, что Microsoft, по сути, собрала все маленькие обновления и патчи, которые выходили ранее, в один апдейт, и выпустила его под названием 25H2.

В конце октября корпорация Microsoft признала, что после обновления Windows 11 могут перестать работать клавиатура и мышь. Проблема возникает в момент, когда компьютер переходит в режим восстановления.

