Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
18:48, 20 октября 2025Наука и техника

Южная Корея представила наземного боевого робота с ракетами

В Южной Корее представили роботизированную платформу G-Sword с ПТРК
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Sherbak_photo / Shutterstock / Fotodom

Южнокорейская компания LIG Nex1 представила наземную роботизированную платформу G-Sword на выставке ADEX 2025 в Сеуле (Южная Корея). Об этом пишет Defence Blog.

Боевого робота на гусеничном шасси вооружили автоматической пушкой и противотанковым ракетным комплексом (ПТРК) Raybolt. Роботизированный комплекс предназначен для поражения отдельных целей и автономной поддержки войсковых операций.

G-Sword оснастили навигационной системой с поддержкой искусственного интеллекта и датчиками для сканирования местности. Это позволяет машине планировать маршрут в сложных условиях. Отмечается, что модульный робот может нести различное оборудование и вооружение, включая ретрансляторы связи и средства противовоздушной обороны. Также платформа способна доставлять различные грузы.

Материалы по теме:
Самые опасные беспилотники: какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
Самые опасные беспилотники:какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
24 декабря 2022
Российский беспилотник «Ланцет»: характеристики и эффективность. Почему на Украине назвали «Ланцет» главной угрозой
Российский беспилотник «Ланцет»: характеристики и эффективность.Почему на Украине назвали «Ланцет» главной угрозой
9 августа 2023

Ранее в октябре стало известно, что холдинг «Высокоточные комплексы» поставил Вооруженным силам России новую партию роботизированных платформ «Депеша».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Кто-то ей поручал это говорить?» Захарова ответила Каллас, которой неприятна встреча Путина и Трампа на территории ЕС

    Россиянам назвали способ сэкономить на зимних шинах

    Киркоров вступился за раскритикованный Собчак стиль Баскова

    Доктор Мясников назвал первое правило здорового кишечника

    В Госдуме увидели шанс для возвращения российских спортсменов на международные турниры

    Потомки Наполеона расстроились из-за украденных из Лувра фамильных украшений

    Россиянам назвали места с квартирами за сотню тысяч рублей

    Один из участников нападения с ножом на росгвардейца попал в руки правоохранителей

    В Кремле отвергли идею Трампа заморозить линию фронта

    Обвиняемый в хищении при строительстве обороны на российской границе сделал заявление

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости