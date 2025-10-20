Аналитик заявил об отстутсвии у ВСУ средств для перехвата российских дронов и ракет

Вооруженные силы Украины (ВСУ) оказались в критической ситуации, так как у них закончились средства для перехвата российских дронов и ракет, рассказал в эфире YouTube-канала The Duran британский геополитический аналитик Александр Меркурис.

По его словам, партнеры не будут отправлять Киеву западные перехватчики. «Украинцы признают, что имеющееся у них вооружение не может сбивать российские ракеты и беспилотники в должном количестве. Так что это катастрофа», — подчеркнул он.

Аналитик отметил, что ситуация для Киева продолжит ухудшаться, поскольку Россия систематически усиливает удары по Украине.

Ранее российские дроны сорвали ротацию ВСУ в зоне специальной военной операции (СВО).