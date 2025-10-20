Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:56, 20 октября 2025Мир

Аналитик заявил об отстутсвии у ВСУ средств для перехвата российских дронов и ракет

Аналитик Меркурис: У ВСУ нет средств для перехвата российских дронов и ракет
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: MOD Russia / Globallookpress

Вооруженные силы Украины (ВСУ) оказались в критической ситуации, так как у них закончились средства для перехвата российских дронов и ракет, рассказал в эфире YouTube-канала The Duran британский геополитический аналитик Александр Меркурис.

По его словам, партнеры не будут отправлять Киеву западные перехватчики. «Украинцы признают, что имеющееся у них вооружение не может сбивать российские ракеты и беспилотники в должном количестве. Так что это катастрофа», — подчеркнул он.

Аналитик отметил, что ситуация для Киева продолжит ухудшаться, поскольку Россия систематически усиливает удары по Украине.

Ранее российские дроны сорвали ротацию ВСУ в зоне специальной военной операции (СВО).

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Захарова раскрыла подробности о подготовке встречи Путина и Трампа

    Вэнс высказался о возможности поставки Tomahawk Украине

    Британским военным разрешат сбивать угрожающие их базам дроны

    В США отказались признавать произошедшее в Газе геноцидом палестинцев

    Парень сказал комплимент отцу своей девушки и молчал остаток вечера

    Над российским регионом самолет начал подготовку к аварийной посадке

    Вице-президент США высказался о решении Трампа по передаче Украине ракет Tomahawk

    Гламурную сотрудницу тюрьмы обвинили в провокационных разговорах с заключенным

    В российском регионе при атаке беспилотника погибли мужчина и женщина

    Аналитик заявил об отстутсвии у ВСУ средств для перехвата российских дронов и ракет

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости