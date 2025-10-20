Зеленский раскритиковал место встречи Путина и Трампа

Зеленский раскритиковал Будапешт как место встречи для мирных переговоров

Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал Будапешт как место встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Его слова передает «Интерфакс-Украина».

«Я не считаю, что Будапешт — лучшая площадка для этой встречи (...) Потому что мы говорим о мире в Украине, а не о выборах в Венгрии», — заявил Зеленский.

По его словам, существует множество «других разных достойных вариантов», например, Швейцария, Австрия, Ватикан, Саудовская Аравия, Катар или Турция. Политик добавил, что премьер-министр Венгрии не может сделать что-либо «положительное для украинцев».

