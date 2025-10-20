Интернет и СМИ
В МВД назвали признаки мошенников на сайтах знакомств

Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Steve Marcus / Reuters

Признаками мошенников на сайтах знакомств являются отказ от личных встреч при длительном общении и чрезмерно идеализированные анкеты. Об этом рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, пишет ТАСС.

Она назвала признаки, которые могут помочь распознать мошенника. «Настойчивые просьбы о переводе денег или помощи в кратчайшие сроки, отказ от личных встреч при длительном общении, постоянные "уважительные" отговорки», — подчеркнула она.

Волк добавила, что чрезмерно идеализированные анкеты и фотографии также являются признаками того, что человек общается на сайте знакомств с аферистом.

Ранее МВД России предупредило, в каких случаях стоит насторожиться при поиске спутника жизни на сайтах знакомств.

    Все новости