Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
16:50, 21 октября 2025Культура

38-летняя звезда «Кадетства» вышла замуж за композитора

38-летняя актриса Валерия Ланская вышла замуж за композитора Марка Дорбского
Андрей Шеньшаков

Фото: @valerielanskaya

Актриса Валерия Ланская, известная по ролям в проектах «Кадетство» и «Ландыши. Такая нежная любовь», вышла замуж за композитора Марка Дорбского. Об этом артистка сообщила на своей странице в социальной сети Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

38-летняя актриса опубликовала несколько романтичных свадебных фотографий со своим супругом. «Официально семья!» — написала она под постом.

Известно, что это не первый брак Ланской. В 2015 она вышла замуж за режиссера Станислава Иванова, однако пара решила развестись в 2022 году. У них остался общий сын Артемий.

Ранее стало известно, что мошенники взломали аккаунт актрисы Ланской и подделали ее голос с помощью ИИ.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Телеведущая, байкер и масон-националист. Премьером Японии впервые стала женщина. Почему ее приход называют проблемой для России?

    Раскрыты новые минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы в 2026 году

    Найденная в горах Башкирии россиянка получила обморожение конечностей

    Россиянам напомнили о мошенничестве с почтовыми ящиками

    Женщина отдала кота матери на время отпуска и забрала его тяжелее на два килограмма

    В Крыму и еще в трех российских регионах объявили ракетную опасность

    Россиянин поплатился за перевод ВСУ цифровой валюты

    Варламова внесли в реестр террористов

    В Сербии и Италии отметили активное развитие Москвы

    Россияне неожиданно пристрастились к арафаткам из 2010-х

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости