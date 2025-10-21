38-летняя звезда «Кадетства» вышла замуж за композитора

38-летняя актриса Валерия Ланская вышла замуж за композитора Марка Дорбского

Актриса Валерия Ланская, известная по ролям в проектах «Кадетство» и «Ландыши. Такая нежная любовь», вышла замуж за композитора Марка Дорбского. Об этом артистка сообщила на своей странице в социальной сети Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

38-летняя актриса опубликовала несколько романтичных свадебных фотографий со своим супругом. «Официально семья!» — написала она под постом.

Известно, что это не первый брак Ланской. В 2015 она вышла замуж за режиссера Станислава Иванова, однако пара решила развестись в 2022 году. У них остался общий сын Артемий.

Ранее стало известно, что мошенники взломали аккаунт актрисы Ланской и подделали ее голос с помощью ИИ.