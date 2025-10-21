45-летнюю певицу Джессику Симпсон заметили в латексном платье с декольте до пупка

Американская певица Джессика Симпсон в откровенном образе появилась на премьере сериала «Все по правилам». Снимки публикует Page Six.
45-летнюю исполнительницу заметили на ковровой дорожке в латексном платье бренда Vex с декольте до пупка и высоким разрезом на подоле. Кроме того, она надела украшения с бриллиантами, выбрав в качестве обуви босоножки на шпильке.
При этом волосы знаменитости распустили и уложили волнами, а на ее лицо нанесли макияж в нюдовых оттенках.
В сентябре Джессика Симпсон назвала любимый наряд для свиданий.