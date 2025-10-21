Агаларов оказался должником

Компания Эмина Агаларова задолжала 478 тысяч рублей

ООО «СЕРВИС ХОЛЛ», учредителем которого является известный певец и предприниматель Эмин Агаларов, оказалось должно сотни тысяч рублей. Об этом сообщает портал «Страсти».

Уточняется, что Агаларов владеет долей в 100 процентов в компании, которая выполняет деятельность ресторанов и оказывает услуги по доставке продуктов питания. На данный момент в отношении данной фирмы возбуждено шесть исполнительных производств.

Сумма задолженности по всем из них вместе с исполнительскими сборами составила 478 тысяч рублей. В большинстве случаев причиной этому значится назначенный судом штраф.

