Алаудинов предупредил Украину о грозящей катастрофе

Алаудинов: Украине грозит демографическая катастрофа из-за потерь ВСУ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress

Демографическая катастрофа может грозить Украине из-за потерь войск страны на линии боевого соприкосновения. Об этом РИА Новости сообщил командир спецназа «Ахмат», заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны, генерал-лейтенант Апти Алаудинов.

Он отметил, что руководству Украины совершенно наплевать на мужскую часть населения, которая уничтожается, вылавливается на улицах и бросается на передовую.

«По сути своей, действительно, потери украинских формирований, которые уже, наверное, подошли к двум миллионам человек, для них будут как демографическая катастрофа», — заявил Алаудинов.

Ранее в Ивано-Франковске на западе Украины захотели запретить аборты на фоне демографического кризиса. В заявлении горсовета говорится, что на Украину пришла «реальная демографическая катастрофа».

