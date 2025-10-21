Бывший СССР
Алиев и Токаев обсудили один проект в обход России

Алиев и Токаев обсудили Средний коридор из Китая в ЕС через Кавказ и Турцию
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Press Service of the President of Kazakhstan / Handout / Reuters

Президенты Азербайджана и Казахстана Ильхам Алиев и Касым-Жомарт Токаев обсудили Средний коридор из Китая в Европейский союз (ЕС) через Кавказ и Турцию и его дальнейшее развитие. Об этом пишет пресс-служба казахстанского лидера Aqorda в своем Telegram-канале.

Транспортный коридор призван как можно быстрее доставлять товары из Китая через территории Казахстана, Азербайджана, Грузии и Турции в Европу. В нем используются железнодорожные пути и паромные переправы. Маршрут не затрагивает территорию России и проходит в обход ее территории.

Токаеву и Алиеву рассказали о том, что коридор развивается за счет увеличения грузов из Китая в Азербайджан. По плану, представленному президентам, грузопотоки в транспортном коридоре увеличатся в три раза к 2030 году.

Ранее сообщалось, что Ильхам Алиев и Касым-Жомарт Токаев обсудят поставки нефти через свои территории в Европу. Так, предметом их разговора станет нефтяной маршрут из Баку через Тбилиси в турецкий город Джейхан.

    Все новости