Алиев приехал к говорившему с Зеленским на английском постсоветскому лидеру

Алиев и Токаев встретились в Казахстане для проведения переговоров

Президенты Азербайджана и Казахстана Ильхам Алиев и Касым-Жомарт Токаев встретились в столице республики Астане для проведения переговоров. Об этом пишет агентство «Казинформ» в своем Telegram-канале.

«Завтра президенты проведут переговоры и второе заседание Высшего межгосударственного совета Казахстана и Азербайджана», — говорится в сообщении.

Стороны обсудят Транскаспийский международный маршрут, который идет из Китая в Европу через страны Центральной Азии и Кавказа. Он не проходит через территорию России. Также темой их переговоров будет нефтяной маршрут из Баку через Тбилиси в турецкий город Джейхан.

23 сентября на полях Генеральной Ассамблеи ООН Касым-Жомарт Токаев провел первые за пять лет переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, где они обсудили украинский кризис. Политики говорили на английском языке.