12:15, 21 октября 2025

Алиев объявил о снятии ограничений в отношении постсоветской страны

Алиев: Азербайджан снял все ограничения на транзит грузов через Армению
Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Азербайджан снял все ограничения на транзит грузов через Армению. Об этом заявил на втором заседании Высшего межгосударственного совета «Азербайджан-Казахстан» вместе с казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым, передает агентство APA в своем Telegram-канале.

«Азербайджан снял все ограничения на транзит грузов в Армению, которые существовали (...) Первым таким транзитным грузом явился груз казахстанского зерна в Армению», — приводит агенство слова Алиева.

Накануне Ильхам Алиев и Касым-Жомарт Токаев обсудили Средний коридор из Китая в Европейский союз (ЕС) через Кавказ и Турцию и его дальнейшее развитие. Маршрут не затрагивает территорию России и проходит в обход ее территории.

До этого сообщалось, что президенты двух постсоветских стран обсудят поставки нефти через свои территории в Европу. Так, предметом их разговора станет нефтяной маршрут из Баку через Тбилиси в турецкий город Джейхан.

