Американист рассказал об открывшейся охоте после взрыва над кортежем Вэнса

Политолог Блохин рассказал, что в США пытаются разобраться с Трампом и Вэнсом

Американское общество раскололось на два лагеря, один из которых из ненависти пытается разобраться с действующим президентом Дональдом Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом. Свое мнение по этому поводу в беседе с журналистами «Царьграда» высказал политолог-американист Константин Блохин.

Поводом для обсуждения стал недавний инцидент с кортежем Вэнса, над которым разорвался 155-миллиметровый снаряд. По словам Блохина, в Соединенных Штатах такие случаи перестали быть редкостью, на этот счет есть несколько предположительных объяснений произошедшему — случайность, саботаж или заранее организованная кампания.

«Имеет место ненависть со стороны значительной части американского истеблишмента к команде Трампа, плюс многие рассматривают Вэнса в будущем как президента США», — объяснил эксперт.

Таким образом действующий президент формирует базу для победы своего идеологического соратника Вэнса, которого многие уже рассматривают как серьезную политическую фигуру. Как заметил Блохин, критики Трампа его ненавидят, но больше ненависти они испытывают именно к курсу лидера США.

«Если этот курс будет осуществлять Вэнс, то понятно, что в отличие от Трампа он младше, он как бы в силе, огурчик такой, и поэтому понятно, что пытаются с Трампом разобраться и с самим Вэнсом», — уточнил американист.

Ранее портал Axios сообщил, что в штате Калифорния над кортежем вице-президента США Джей Ди Вэнса разорвался 155-миллиметровый снаряд, выпущенный во время показательных стрельб по случаю 250-летия Корпуса морской пехоты в Кэмп-Пендлтоне. Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом раскритиковал Белый дом за идею проведения таких учений рядом с трассой, так как это может подвергать жизни людей риску «ради сомнительных демонстраций силы».