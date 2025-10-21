Мир
05:09, 21 октября 2025

Австралийский посол извинился перед Трампом за «деревенского идиота»

Guardian: Австралийский посол Радд извинился перед Трампом за оскорбления
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)
СюжетВыборы президента США 2024

Фото: CNP / AdMedia / Global Look Press

Посол Австралии в США Кевин Радд извинился перед американским президентом Дональдом Трампом за критику и оскорбления. Об этом сообщает газета The Guardian со ссылкой на источники, присутствовавшие на встрече Трампа с премьер-министром Австралии Энтони Альбанезе.

В ходе пресс-конференции Трамп спросил, находится ли Радд все еще на своем посту. Президент сказал послу, что «он ему тоже не нравится и, вероятно, никогда не понравится», после чего в зале раздался смех.

«Спустя полчаса было слышно, как Радд извинился перед президентом, наклонившись через стол, чтобы принести слова сожаления человеку, которого он назвал "деревенским идиотом" четыре года назад», — указано в сообщении. Трамп ответил Радду, что «все прощено».

Прежде Радд удалил все посты с критикой Трампа после его победы на выборах президента США. В удаленных сообщениях дипломат называл Трампа «самым деструктивным президентом в истории» и обвинял его в том, что тот «втаптывает Америку и демократию в грязь».

