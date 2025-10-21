Автоцистерна насмерть переехала россиянку

В Уфе автоцистерна насмерть переехала девушку, у грузовика отказали тормоза

В Уфе автоцистерна насмерть переехала девушку напротив торгового центра (ТЦ) «Планета», у грузовика, предположительно, отказали тормоза. Об этом стало известно порталу Ufa1.ru.

По сведениям российского портала, горожанка оказалась под колесами, когда автоцистерна неожиданно вырулила на тротуар. Жертве на вид 25-30 лет. Прибывшие медики не смогли ее реанимировать.

Водитель грузовика не пострадал. В уфимских пабликах писали, что перед ним был автобус. Чтобы не врезаться, водитель свернул на тротуар. В соцсетях предположили, что могло быть больше погибших.

В Госавтоинспекции Уфы пока эту версию не комментировали. В ведомстве отметили, что сейчас проверяется техническое состояние транспортного средства.

До этого сообщалось, что восемь человек пострадали в ДТП с автобусом на трассе в Тверской области.