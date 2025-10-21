Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:37, 21 октября 2025Россия

Автоцистерна насмерть переехала россиянку

В Уфе автоцистерна насмерть переехала девушку, у грузовика отказали тормоза
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал «Госавтоинспекция Уфы»

В Уфе автоцистерна насмерть переехала девушку напротив торгового центра (ТЦ) «Планета», у грузовика, предположительно, отказали тормоза. Об этом стало известно порталу Ufa1.ru.

По сведениям российского портала, горожанка оказалась под колесами, когда автоцистерна неожиданно вырулила на тротуар. Жертве на вид 25-30 лет. Прибывшие медики не смогли ее реанимировать.

Водитель грузовика не пострадал. В уфимских пабликах писали, что перед ним был автобус. Чтобы не врезаться, водитель свернул на тротуар. В соцсетях предположили, что могло быть больше погибших.

В Госавтоинспекции Уфы пока эту версию не комментировали. В ведомстве отметили, что сейчас проверяется техническое состояние транспортного средства.

До этого сообщалось, что восемь человек пострадали в ДТП с автобусом на трассе в Тверской области.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украина нанесла массированный удар по Ростовской области. Есть раненые, повреждены жилые дома, магазины и медцентр

    В России оценили последствия скандального закона о локализации такси

    В России начали применять тяжелый дрон «Воган»

    Учитель с туберкулезом преподавал в российской школе

    В МИД России прокомментировали перенос встречи Лаврова и Рубио

    Российский фондовый рынок упал после сообщения CNN

    Московский зоопарк перешел на зимний режим работы

    Канада пообещала арестовать Нетаньяху

    Момент удара беспилотника ВСУ по российскому региону и его мощный взрыв попали на видео

    Названа приоритетная версия в деле о бесследно пропавшей семье Усольцевых

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости