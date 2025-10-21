Россия нанесла баллистический удар по Украине

В ответ на удар по российскому приграничью ВС РФ выпустили ракеты по Украине

В ответ на удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по российскому приграничью, войска России запустили баллистические ракеты по объектам территории противника. Это следует из публикации военблогера, автора проекта «Белорусский силовик» в Telegram.

Кроме баллистических ракет Вооруженные силы (ВС) России нанесли удар беспилотными летательными аппаратами.

Также «Белорусский силовик» сообщил о работе войск противовоздушной обороны в Брянской области. Автор призвал жителей региона оставаться в укрытии и не снимать запуск российских ракет.

