17:54, 21 октября 2025Россия

Россия нанесла баллистический удар по Украине

В ответ на удар по российскому приграничью ВС РФ выпустили ракеты по Украине
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)
Фото: Olga Sokolova / Globallookpress.com

В ответ на удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по российскому приграничью, войска России запустили баллистические ракеты по объектам территории противника. Это следует из публикации военблогера, автора проекта «Белорусский силовик» в Telegram.

Кроме баллистических ракет Вооруженные силы (ВС) России нанесли удар беспилотными летательными аппаратами.

Также «Белорусский силовик» сообщил о работе войск противовоздушной обороны в Брянской области. Автор призвал жителей региона оставаться в укрытии и не снимать запуск российских ракет.

Ранее стало известно о подготовке вагнеровцами российских военных к рукопашным схваткам с ВСУ.

