Стало известно о подготовке российских военных к рукопашным схваткам с ВСУ

Офицер ВС РФ с позывным Шустрый: Вагнеровцы готовили бойцов к рукопашной с ВСУ
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Бывшие солдаты частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» готовили российских военных к рукопашным схваткам с бойцами Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил офицер Вооруженных сил России (ВС РФ) с позывным Шустрый, его слова приводит aif.ru.

По словам Шустрого, ему известно, что подготовку от экс-вагнеровцев прошли бойцы на запорожском направлении спецоперации. Он добавил, что и на других направлениях российские военные вооружены ножами и готовы их применять.

«У каждого штурмовика, впрочем, как и у большинства бойцов на передовой, есть ножи. Даже если не умеешь пользоваться ножом, жизнь заставит научиться. В противном случае не выживешь», — рассказал он.

Об одной из самых известных за всю спецоперацию рукопашных схваток сообщалось в январе 2025 года. Тогда боец из Якутии вступил в схватку на ножах с украинцем при зачистке населенного пункта Трудовое. Проигравший украинец назвал россиянина самым лучшим бойцом в мире и попросил позволить ему уйти из жизни спокойно.

Ранее ахматовец с позывным Аид показал «переправивший на тот свет» 700 украинских военных предмет. Он объявил, что намерен продать его на аукционе.

