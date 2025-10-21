Мир
Белый дом захотел бороться с врагами Трампа

Newsweek: Белый дом создал комиссию для борьбы с врагами Трампа
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Белый дом создал межведомственный орган для борьбы с предполагаемыми врагами президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает журнал Newsweek.

«В его состав входят сотрудники Белого дома, ФБР, ЦРУ, аппарата директора Национальной разведки, а также министерств юстиции, обороны и внутренней безопасности», — указывает издание, отмечая, что орган действует по меньшей мере с мая 2025 года.

Как рассказал в комментарии агентству Reuters один из сотрудников органа, «никаких конкретных лиц не преследуют с целью возмездия».

Ранее организаторы антиправительственных протестов в США No Kings («Нет королям») рассказали, что на демонстрации против Трампа вышли почти семь миллионов человек.

