Блогерша показала фото интимного момента с Даней Милохиным

Блогерша Дарина Зеленская показала фото поцелуя с тиктокером Даней Милохиным
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @impostordarina

Блогерша Дарина Зеленская родом из Киева показала фото интимного момента с российским тиктокером Даней Милохиным. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Девушка продемонстрировала кадры с отдыха на яхте в Дубае. Влюбленные предстали перед камерой во время поцелуя. При этом избранница Милохина надела облегающее коричневое мини-платье с вырезами на груди и бедре и распустила волосы. В свою очередь, тиктокер позировал в полосатых шортах и с обнаженным торсом.

Ранее в октябре американская певица Кэти Перри и бывший премьер Канады Джастин Трюдо в откровенном виде попали в объектив папарацци.

