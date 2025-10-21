Число отравившихся едой в российском регионе превысило сотню человек

Роспотребнадзор Бурятии: Число отравившихся едой в Улан-Удэ выросло до 121

Число тех, кто отравился едой в Улан-Удэ, резко возросло и превысило сотню человек. Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора по Бурятии, передает ТАСС.

Ранее сообщалось о 89 пострадавших, у которых диагностировали острую кишечную инфекцию.

«На сегодня зарегистрирован 121 случай [отравления], из них 66 детей», — сообщили в ведомстве. Там уточнили, что врачи госпитализировали 67 пострадавших, из них 40 человек — дети. Других данных о ситуации там не привели.

О массовом отравлении в Бурятии стало известно 19 октября. Сообщалось, что все заболевшие ели готовую пищу из сети супермаркетов «Николаевский» — в том числе онигири и шаурму. Изготовила фастфуд компания «Восток». В цеху предприятия нашли нарушения. После перекуса несколько россиян пожаловались на рвоту с кровью.