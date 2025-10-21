Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
07:01, 21 октября 2025Бывший СССРЭксклюзив

Дефицит снарядов у ВСУ назвали критическим

Полковник Матвийчук назвал критической ситуацию со снарядами у ВСУ
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Ситуация с обеспечением снарядами у Вооруженных сил Украины (ВСУ) является критической, заявил в разговоре с «Лентой.ру» военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. По его словам, военные расходуют порядка 55-60 тысяч снарядов в день.

«То, что у Европы не хватает денег на поставку 300 тысяч снарядов из 2 миллионов обещанных — не так важно, — считает Матвийчук. — Потому что суточная норма потребления у ВСУ — 55-60 тысяч снарядов в сутки. То есть, 300 тысяч — это минус пять-шесть дней. Дефицит снарядов на деле куда более серьезен, собрать деньги на них не получается».

По оценке полковника, для того, чтобы качественно выполнять боевые задачи и продолжать военные действия, необходимо развернуть производства, способные выпускать порядка 100 тысяч снарядов в сутки, что на данный момент невозможно. Потому, как он считает, ситуация с дефицитом боеприпасов остается критической.

«Пленные солдаты ВСУ сегодня говорят о том, что артиллерия не выполняет боевые задачи, потому что экономит снаряды», — добавил военный.

Ранее стало известно, что российские военнослужащие прорвали многоуровневую сеть укреплений ВСУ в Донецкой народной республике. Глава ДНР Пушилин отметил, что украинские военные могли бы удерживать оборону на данном участке фронта еще долгое время. Однако этому препятствовали грамотные действия армии России.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «"Макроны" и "мерцы" могут предложить лишь русофобию». Глава российской разведки предупредил о подготовке Запада к войне с Россией

    В Госдуме назвали последствие ограничения на аборты в регионах России

    Охранника детского лагеря отпустили после удара ножом по россиянину

    Алаудинов предупредил Украину о грозящей катастрофе

    Медведева показала фигуру в красном платье с откровенным вырезом

    Минобороны раскрыло подробности о ночных ударах ВСУ по России

    Россиянин описал обнаженных девушек на пляже в Швеции фразой «загорают прямо на скалах»

    В России выросли продажи одного вида машин

    В США заявили о бессилии после реакции Путина на поставки Tomahawk

    Встречу Лаврова и Рубио отложили

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости