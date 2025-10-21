Россия
Россиянин уничтожил два здания из-за шашлыков

Житель Жегалово в Мордовии готовил шашлык и случайно уничтожил два здания
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Telegram-канал «МЧС Республики Мордовия»

Житель населенного пункта Жегалово в республике Мордовия готовил шашлык и случайно уничтожил два здания. Об этом сообщает МЧС по региону в Telegram.

Как рассказали спасатели, россиянин пожарил мясо, очистил мангал, а угли ссыпал в ведро и отнес в сарай. Позднее из-за тлеющих углей загорелась сначала крыша сарая, а после и расположенная рядом с ним баня.

Мужчина вызвал пожарных, но было уже слишком поздно: огонь почти полностью уничтожил оба строения.

Ранее сообщалось, что восемь машин и два гаража сгорели из-за «вспомнившего детство» россиянина.

