Деталь на сумке Меган Маркл взволновала общественность

Деталь на сумке американской актрисы Меган Маркл взволновала общественность. Подробности публикует Page Six.

Супруга принца Гарри опубликовала кадры из поездки в Вашингтон, на которые попала ее сумка бренда Longchamp. Журналисты обратили внимание, что на изделие нанесены инициалы D.S — Duchess of Sussex («герцогиня Сассекская»).

По мнению публики, Маркл намеренно продолжает использовать свой титул вопреки запрету из-за отказа от королевских обязанностей.

Ранее пользователи сети раскритиковали Меган Маркл из-за реакции на споткнувшуюся на подиуме модель. Она сидела на шоу марки Balenciaga в первом ряду и засмеялась в момент, когда, предположительно, манекенщица потеряла равновесие.