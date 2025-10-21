Ценности
Деталь на сумке Меган Маркл взволновала общественность

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @meghan

Деталь на сумке американской актрисы Меган Маркл взволновала общественность. Подробности публикует Page Six.

Супруга принца Гарри опубликовала кадры из поездки в Вашингтон, на которые попала ее сумка бренда Longchamp. Журналисты обратили внимание, что на изделие нанесены инициалы D.S — Duchess of Sussex («герцогиня Сассекская»).

По мнению публики, Маркл намеренно продолжает использовать свой титул вопреки запрету из-за отказа от королевских обязанностей.

Ранее пользователи сети раскритиковали Меган Маркл из-за реакции на споткнувшуюся на подиуме модель. Она сидела на шоу марки Balenciaga в первом ряду и засмеялась в момент, когда, предположительно, манекенщица потеряла равновесие.

.
